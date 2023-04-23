Урал - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 24-м туре Премьер-лиги сыграют «Урал» и «Ростов». Первые сделали ставку на Кубок, а в РПЛ потерпели четыре поражения подряд в матчах с топ-соперниками. И сегодня к команде Виктора Ганчаренко приехал «Ростов», вторая команда лиги. Подопечные Валерия Карпина не могут победить на протяжении трех матчей, но в Кубке проиграли «Краснодару» в серии пенальти, с «Оренбургом» ушли от 0:2, а также не пропустили от «Зенита» (0:0).

Старт игры в 12:00, телепоказ на «Матч Премьер». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.