Данни: «Зениту» будет очень сложно не выиграть чемпионат»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни прокомментировал результат поединка против московского «Динамо» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» будет чемпионом. Будет очень сложно не выиграть чемпионат! Как я уже говорил, команда состоит из качественных игроков с большим опытом! По этому показателю они лучшие», - передает слова португальца «Спорт-Экспресс».

За шесть туров до завершения сезона Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 12 баллов.

В следующем матче питерцы на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов».