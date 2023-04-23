Рязанцев высказался о будущем в «Торпедо»

36-летний ветеран московского «Торпедо» Александр Рязанцев ответил на вопрос о своем будущем в столичном коллективе.

«Пока не говорили с клубом о продлении контракта. Когда сезон закончится, мы обязательно поговорим с руководством. Мое желание? Все решим в конце сезона», - передает слова Рязанцева издание «Спорт-Экспресс».

Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущей кампании Рязанцев провел 16 поединков, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

После 24 туров чемпионата России «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице.