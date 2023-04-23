Петржела: «Зенит» - лучшее, что есть в российском футболе»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела пообщался с представителями СМИ после победы «сине-бело-голубых» над московским «Динамо» в 24-м туре Российской премьер-лиги.

«Зенит» - это лучшее, что есть в российском футболе, и ни один московский клуб не может себе этого позволить. Я говорю это все время. Просто посмотрите на таблицу», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.

По итогам 24 туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 58 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на 12 баллов.