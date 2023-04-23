Масалитин - о победе «Зенита»: «Мастерство бразильцев определило судьбу матча»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о победе петербургского «Зенита» над «Динамо» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Игра так складывалась, что могла качнуться и в одну сторону, и в другую. Но мастерство бразильских футболистов определило судьбу матча», - передает слова Масалитина издание «Газета.Ru».

Напомним, что матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился уверенной победой «Зенита» со счетом 3:1. По итогам 24 туров петербургский коллектив лидирует в турнирной таблице, а «Динамо» находится на пятом месте.