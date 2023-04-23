Гладилин оценил шансы «Динамо» финишировать в топ-3

Экс-игрок московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Валерий Гладилин высказался о шансах «Динамо» финишировать в топ-3 Премьер-лиги после вчерашнего поражения от петербургского «Зенита» со счетом 1:3.

«Нет у «Динамо» шансов зацепиться за тройку лидеров. Даже близко нет. Это бесполезно, они не смогут конкурировать с другими командами, стоящими выше. Им бы свое место сохранить», - передает слова специалиста «Газета.ru».

После 24 туров чемпионата России «Динамо» с 39 набранными баллами располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от идущего третьим «Спартака» на есть очков.