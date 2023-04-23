Мирзов высказался о своём будущем в «Химках»

Хавбек подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался касательно своего будущего в клубе. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

«Веду ли я переговоры с «Химками» о продлении контракта? Нам нужно решить задачу остаться премьер-лиге. А потом будем обо всем разговаривать», - приводятся слова полузащитника на страницах издания «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 23 поединках во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.

По итогам 24 туров чемпионата России «Химки» набрали 15 баллов и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.