Бубнов сделал точный прогноз на матч «Спартак» - «Краснодар»

В рамках 24-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. Сейчас на «Спартак» оказывается очень серьезное давление. Вокруг клуба негативный фон. «Краснодар» тем временем выглядит очень неплохо. «Краснодар» едет побеждать. И победит», - приводит слова эксперта издание Sportbox.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в понедельник, 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой игрой «Спартак» занимает третье место, а «быки» - шестое.