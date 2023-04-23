Ловчев: «У «Химок» появилась надежда на невылет»

Бывший футболист, а в настоящий момент эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о поединке 24-го тура Премьер-лиги между «Химками» и «Торпедо». Подмосковный клуб отпраздновал победу со счетом 4:2.

«У «Химок» сложилось все. Моменты свои почти все реализовали, отличными получились замены - по-моему, забили почти все вышедшие. У «Химок» появилась надежда на невылет», - гласит сообщение Ловчева в его телеграм-канале.

После 24 туров чемпионата России «Химки» набрали 17 баллов и располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками идет на последней строчке.