Бубнов дал прогноз на матч «Урал» - «Ростов»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов высказался о предстоящем матче между «Уралом» и «Ростовом» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

«1:1. Видел мнение, что «Ростову» может не хватить сил дотянуть до второго места. Но вопреки всему команда Карпина очки набирает. В матче с «Уралом» ростовчане и вовсе будут свежее соперника», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

Матч «Урал» - «Ростов» состоится сегодня, 23 апреля, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.