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Ловчев: «Смолову нужно прибавлять, он не тащит»

23 Апреля 2023 • 07:35 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре нападающего Фёдора Смолова после окончания поединка против петербургского «Зенита». Столичный коллектив потерпел поражение со счетом 1:3.

«Смолов не тащит. Он от команды как будто сам по себе. Не знаю, с чем это связано. Но Фёдор обязан прибавлять - он топ-игрок для РПЛ, надо соответствовать своему статусу», - приводятся слова эксперта в его телеграм-канале.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Смолов принял участие в 19 поединках. 33-летний нападающий записал на свой счет восемь забитых мячей (четыре – с пенальти) и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Евгений Ловчев Фёдор Смолов
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