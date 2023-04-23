Ловчев заступился за Клаудиньо после заявления бразильца о сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о словах хавбека петербургского «Зенита» Клаудиньо, заявившего о желании выступать за сборную Бразилии, а не России.

«Удивлён отрицательной реакцией. Никто из бразильцев не говорил о том, что они хотят играть за сборную России. Они в Бразилии родились, там сильнейшая команда, там футбол - религия», - приводятся слова эксперта в его телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо принял участие в 20 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.