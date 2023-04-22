Личка: «Оренбург» поборется за шестое-седьмое место

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«Наша мотивация в том, чтобы мы закончили чемпионат как можно лучше. Планировали закончить чемпионат между 8–10 местами. Сейчас перед нами «Ахмат» и «Краснодар». Будем пробовать настигнуть эти команды», — цитирует Личку «Матч ТВ».

По словам специалиста, он сказал своим футболистам, что они могут чувствовать себя немного спокойнее, чем клубы, которые ведут борьбу за выживание. Впереди у «Оренбурга» тяжелые матчи с «Зенитом» и ЦСКА, но с ними можно играть, нужно верить и пробовать, добавил тренер.

«Оренбург» занимает восьмое место в чемпионате России, имея в своей копилке 36 очков.