Спортивный директор «Факела»: «У нас делают так, чтобы не было футбольных городов»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов признался, что расстроен из-за низкого уровня судейства в матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

«Если «Факел» не нужен Премьер-лиге, мне очень жаль и грустно. Где есть футбольные города, у нас, видимо, делают так, чтобы их не было. Сто процентов мы будем биться до конца и доказывать свою состоятельность, чтобы остаться в РПЛ», — заявил Котов изданию «Спорт-Экспресс».

За шесть туров до окончания сезона «Факел» располагается в зоне переходных матчей, занимая в турнирной таблице 14-е место с 17 очками. Отрыв воронежской команды от зоны прямого вылета составляет всего один балл.