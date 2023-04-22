Личка: «Победили на тяжёлом стадионе»

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка доволен успехом своей команды, которая обыграла в Воронеже местный «Факел» в очередном, двадцать четвертом туре российского чемпионата. «Оренбург» редко добивается успеха в гостях, но именно так случилось в этот раз, чему и рад Личка.

- Получилось победить на тяжелом стадионе, где много болельщиков всегда приходит. Отличная атмосфера, мне это нравится. Рад, что мы тут играли, и большой плюс, что победили, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Оренбург» сразится с «Пари НН».