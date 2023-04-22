Калинин: «Факел» не заслуживает поражения, мы всё равно останемся в РПЛ

Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился комментарием после домашнего поражения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги от «Оренбурга» (1:3).

«Мы не заслуживаем поражения. Мы все равно останемся в этой лиге и возьмем свои очки. Это несправедливо просто», — передает слова Калинина «Матч ТВ».

На данный момент «Факел» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место с 18 очками в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре воронежцам предстоит непростой выезд в столицу России, где команда Дмитрия Пятибратова сразится с «Динамо». Матч состоится 28 апреля, начало игры запланировано на 20:00 по мск.