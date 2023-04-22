Пятибратов: «Факел» бьётся, сражается, но пока этого мало, чтобы в РПЛ побеждать»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался после поражения на своём поле от «Оренбурга» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Команда бьется, сражается, но пока этого мало, чтобы в РПЛ побеждать. Будем работать. Незасчитанный гол «Факела», думаю, стал ключевым моментом. Первый тайм мы агрессивно играли, был нормальный футбол, потом немного подломились», — приводит слова Пятибратова Rusfootball со ссылкой на «Матч ТВ».

После 24 игр «Факел» сохраняет за собой 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 18 очков. Стоит отметить, что воронежский клуб не выигрывает на протяжении четырех матчей. Эта серия позволила «Химкам» (17 очков) вплотную подобраться к команде Пятибратова.