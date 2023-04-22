Борьба обостряется: «Химки» вплотную приблизились к зоне «стыков»

Борьба за выживание в Российской премьер-лиге обостряется. В субботу «Химки» обыграли «Торпедо» на своём поле со счётом 4:2. Команда Андрея Талалаева остаётся на 15-й позиции в турнирной таблице, но при этом теперь она отстаёт от зоны стыковых игр всего лишь на один зачётный балл.
«Химки» имеют в своём активе 17 очков, в то время как «Факел» набрал 18 баллов. Воронежцы в субботу выступили неудачно, уступив на своём поле «Оренбургу» с результатом 1:3.
В следующем туре «Факел» будет играть против «Динамо», а «Химки» - против «Локомотива». Оба матча пройдут в Москве.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|12
|Крылья Советов
|23
|6
|7
|10
|23:33
|26
|13
|стыки
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25:47
|19
|14
|стыки
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29:45
|18
|15
|вылет
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23:52
|17
|16
|вылет
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18:41
|13
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