Борьба обостряется: «Химки» вплотную приблизились к зоне «стыков»

Борьба за выживание в Российской премьер-лиге обостряется. В субботу «Химки» обыграли «Торпедо» на своём поле со счётом 4:2. Команда Андрея Талалаева остаётся на 15-й позиции в турнирной таблице, но при этом теперь она отстаёт от зоны стыковых игр всего лишь на один зачётный балл.

«Химки» имеют в своём активе 17 очков, в то время как «Факел» набрал 18 баллов. Воронежцы в субботу выступили неудачно, уступив на своём поле «Оренбургу» с результатом 1:3.

В следующем туре «Факел» будет играть против «Динамо», а «Химки» - против «Локомотива». Оба матча пройдут в Москве.