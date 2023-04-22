Была лига приколов, стала лига пенальти: «Оренбург» потушил «Факел» в матче с очередными тремя 11-метровыми

Во втором по счёту субботнем матче Российской премьер-лиги встречались «Факел» и «Оренбург». Получилось много всего интересного.

Для начала экскурс на пару с половиной часов раньше. В 14:00 по московскому времени состоялась знатная битва за выживание между «Химками» и «Торпедо». В том матче «Факел» заочно болел за ничью, однако химкинский клуб выиграл и приблизился к воронежскому на расстояние одного очка. То есть «огнеопасные», привыкшие обитать в зоне стыков, почувствовали дыхание конкурента из зоны вылета. Соответственно, подопечные Дмитрия Пятибратова намеревались выиграть на Центральном стадионе профсоюзов у «Оренбурга». Как пример перед глазами у них наверняка стоял не такой уж давний матч против «Сочи», где соперник воронежцев был разгромлен со счётом 3:0.

Что касается «Оренбурга», то он спокойно себе идёт в середине поля и не думает лихорадочно, как бы ему не вылететь. Освобождена команда Марцела Лички от такой ментальной нагрузки. Тяжело ей было после восьми пропущенных мячей от «Зенита» в сентябре прошлого года, но уверенная игра дома позволила южноуральцам набрать достойное число очков. Правда, в последнее время у оренбуржцев наметился некий кризис. Они не побеждали на протяжении трёх кряду матчей, а в прошлом туре и вовсе проиграли «Локомотиву» крупно. Впрочем, «Факел» также подходил к отчётному матчу на фоне трёхматчевой безвыигрышной серии.

На стартовых эмоциях не удалось «Факелу» сделать разницу. Аппаев устроил симуляцию в чужой штрафной, что сразу же просёк арбитр, показав ему жёлтую карточку. Видеоассистенты подтвердили решение рефери. «Оренбург» на чужую попытку нарисовать пенальти отметился плотным ударом в створ. Воробьёв справа вошёл в штрафную и направил мяч в ближний угол в руки Свинова. В начале седьмой минуты Гонгадзе пробивал через себя после скидки Акбашева – получилось выше створа. На пятнадцатой минуте Мансилья наносил удар в левый нижний угол, немножко не попал в створ.

«Оренбург» больше занимался ответными атаками, играя вторым номером. И это принесло гол команде «газовиков». Пенальти довелось заработать подшефным Марцела Лички. Причём это был досадный одиннадцатиметровый, если смотреть с позиции «Факела». Свинов успел смахнуть подачу в своей штрафной, а Квеквескири в это время зачем-то отмахнулся рукой в лицо Мансильи. Рафаэлю Шафееву потребовалось самому посмотреть повтор, после чего рефери указал на точку. Флорентин с одиннадцати метров попал в левую штангу, зато на добивании Эктов вонзил мяч под перекладину (0:1).

В матче «Химки» – «Торпедо» пенальти пробивали обе команды. Сначала не реализовал одиннадцатиметровый Бутта Магомедов, но результативным стадо добивание. Потом в противоположные ворота забил с точки Андре Филипе. В Воронеже ситуация повторилась с другими именами-фамилиями. «Оренбург» превратил в свой гол добивание после пенальти, а дальше «Факел» забил уже напрямую с такого же стандартного положения. Перес в своей штрафной высоко задрал ногу против Гонгадзе, и арбитр указал на точку без видеоповтора. Сам пострадавший отправил мяч в сетку, пробив в левую часть створа под упавшим в нужном направлении Сысуевым (1:1).

Вскоре после скидки Гонгадзе не попал в левый угол Акбашев. Плюс Альшин забросил в штрафную гостей длинный пас на Аппаева. Тот прокинул мяч мимо Сысуева, однако не попал в ближний угол. Также Хызыр упал на газон в результате вероятного контакта с Гойковичем. Очень сильно воронежцы хотели второй подряд пенальти, но судья был непреклонен. На повторе в трансляции ничего криминального заметно не было. Защитник «Оренбурга» если и касался сзади спины Аппаева, то весьма легко. Думал ли Хызыр, что мог получить вторую жёлтую карточку за симуляцию либо за ожесточённый спор с арбитром?

На сороковой атаке нацеленную атаку провёл «Оренбург». Мансилья тогда с правого полуфланга не попал в ближний угол, а пробить ему не смог помешать Альшин. Ну а теперь вернёмся к аналогии с матчем «Химки» – «Торпедо». Там было три пенальти, и здесь по итогам первого тайма – тоже. В компенсированное время Калинин в своей штрафной запутал ноги Флорентину, а с пенальти Мансилья поразил левый угол (1:2). Причём, как и во встрече «Химок» с «Торпедо», получается, что первый пенальти в матче забит не был, но последовало успешное добивание (об этом мы уже сообщали), а второй и третий одиннадцатиметровые оказались реализованы.

Команды не закрывались до перерыва – не стали закрываться и после. Пошёл обмен опасными моментами. Воробьёв умудрился не попасть в левый угол с короткой дистанции, а Акбашев пробил в Сысуева. Дальше Брахими справа навесил на ближнюю штангу, и Аппаев в падении головой вонзил мяч в сетку. Однако радость воронежцев была преждевременной. Шафеев отменил гол после видеоповтора. Усмотрел рефери фол в атаке, что Брахими наступил на ногу Гойковичу. Вроде так. Или же игру рукой со стороны Брахими.

«Факелу» ничего не оставалось, кроме как продолжать двигать вперёд. Акбашев, подавая угловой слева, опустил мяч в перекладину. «Оренбург» действовал в контригре и тоже доставлял проблемы в обороне сопернику. Мансилья в районе часа игры нанёс заблокированный удар и заработал угловой. Подачу слева от флажка выполнил Флорентин, Мансилья скинул к правой штанге, и рыбкой Капленко загнал мяч в створ (1:3).

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Это стало значительным ударом по психологии «Факела». Воронежская команда после такого уже не оправилась. За десять минут хозяева прошли путь от фиктивного празднования сравнивания счёта до проигрыша в онлайн-режиме с разницей в два мяча. В добавленное время получил травму Эктов. «Оренбург» не испытал трудностей с удержанием благоприятных для себя цифр на табло и прервал трёхматчевую безвыигрышную серию. «Факелу» же в предстоящих турах предстоит нервозная борьба за избежание прямого вылета. Для «огнеопасных» плохо, если «Химки» воспрянут после победы над «Торпедо». Уровень интриги за выживание в РПЛ возрастает.

Кирилл Иванцов