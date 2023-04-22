«Оренбург» забил третий гол в ворота «Факела», на этот раз с игры

В эти минуты проходит матч 24-го тура между «Факелом» и «Оренбургом». В первом тайме команды обменивались голами с пенальти, а после перерыва пошли результативные удары с игры. В начале второго тайма Хызыр Аппаев забил мяч головой, но ВАР усмотрел фол в нападении. А вот у соперника голевая атака была чистой, подача с угла поля, перевод мяча дальше, и Кирилл Капленко замкнул скидку на дальнюю штангу - 3:1. У «Факела» около получаса на то, чтобы спасти игру.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.