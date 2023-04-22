Агент сообщил, что Гигович не хочет возвращаться в «Ростов»

Ферхат Чифчи, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, высказался о будущем шведского футболиста. Напомним, 21-летний хавбек на данный момент выступает на правах аренды за датский «Митьюлланд».

«ФИФА примет окончательное решение в течение ближайших двух недель. Скорее всего, Гигович отправится в аренду еще на 1 год. Он не хочет возвращаться в Россию», — приводит слова Чифчи Sport24.

В текущем сезоне Гигович принял участие в 20 матчах во всех турнирах и забил один мяч. Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 2 миллиона евро.