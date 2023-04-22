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Мирзов смог перечислить всех тренеров, которые работали в «Химках» по ходу сезона

22 Апреля 2023 • 17:55 Комментировать

Футболист «Химок» Резиуан Мирзов после победы над «Торпедо» (4:2) получил вопрос о частых тренерских перестановках по ходу сезона. Мирзова попросили перечислить специалистов, которые работали с командой.

«Писарев был, Юран был, Гогниев был, Билялетдинов был. Теперь Талалаев. Это много? Я поэтому и повторяю, что каждый тренер хочет ставить свой футбол.

При Гогниеве я играл не на своей позиции, но должен был выполнять установку тренера. У меня не получалось, и я ему это говорил, но он видел так. Теперь пришёл тренер, который использует меня на своей позиции. У каждого своё видение, свой футбол», - сказал Мирзов.

«Химки» сейчас занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Спартак Гогниев Резиуан Мирзов
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