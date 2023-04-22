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​Червиченко: «Откуда у людей вообще были иллюзии про Клаудиньо?»

22 Апреля 2023 • 17:51 Комментировать

Бразильский полузащитник Клаудиньо получил российское гражданство, что считалось прологом для его приглашения в сборную России. Но, к удивлению многих, Клаудиньо объявил о том, что отклонил предложение выступать за сборную нашей страны, он надеется на приглашение от бразильской команды.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает это вполне логичным, по его словам, его удивляют люди, считавшие, что может быть как-то иначе.

- Откуда были такие иллюзии у людей? Почему он бы захотел играть за сборную России? - вопрошает Червиченко, слова которого цитирует Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная России Андрей Червиченко Клаудиньо
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