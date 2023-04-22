Шляков: «При Клотете начали много работать с мячом, это нас как то подхлестнуло»

Защитник «Торпедо» Евгений Шляков рассказал, как на команду повлиял приход нового главного тренера Жозепа Клотета.

«Конечно, когда новый тренер приходит, это всегда новые силы и эмоции. Начали много работать с мячом — через игровые упражнения. Много интересных игр с мячом на тренировках. Это нас как‑то подхлестнуло», — цитирует Шлякова «Матч ТВ».

Футболист добавил, что «Торпедо» стало больше играть с мячом, но пока это не всегда получается.

В нынешнем сезоне Шляков провел 16 матчей с учетом всех турниров, забил два гола и сделал один ассист.

После 24 туров «Торпедо» располагается на последней строчке в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 13 зачетных баллов.