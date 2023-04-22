Игрок «Торпедо» Шляков: «Не зацикливаемся на таблице»

Защитник «Торпедо» Евгений Шляков высказался о текущем положении команды в Российской премьер-лиге. Сегодня, 22 апреля, «автозаводцы» проиграли «Химкам» в матче 24-го тура РПЛ со счетом 2:4.

«Реально ли догнать «Факел»? Даже не зацикливаемся на таблице. У нас нет упаднического настроения — идем от игры к игре. Каждый матч сейчас как финал. В таблицу посмотрим по окончании сезона», — заявил Шляков «Матч ТВ».

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и стал автором одной результативной передачи.

«Торпедо» продолжает находиться на дне таблицы с 13 очками в копилке. До зоны стыковых игр столичному клубу не хватает пять зачетных баллов.