«Оренбург» выиграл у «Факела» тайм с тремя пенальти

В эти минуты в Воронеже завершился первый тайм матча 24-го тура Премьер-лиги между «Факелом» и «Оренбургом». Как и в поединке «Химок» с «Торпедо», арбитр трижды указал на точку, и все удары с 11 метров в итоге стали голевыми. Александр Эктов добил мяч в сетку после промаха Сесара Флорентина, в ответ забил Георгий Гонгадзе, а на 45-й минуте новый пенальти заработал Флорентин. Но бил уже другой футболист, Брайан Мансилья со страшной силой вогнал мяч в сетку, «Оренбург» повел со счетом 2:1 и закрепляется на восьмом месте в таблице. Соперник же третий с конца.

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