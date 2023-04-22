«Факел» и «Оренбург» забили по голу за несколько минут

В эти минуты проходит встреча 24-го тура Премьер-лиги между «Факелом» и «Оренбургом». В середине первого тайма гости получили право на 11-метровый штрафной удар. Сесар Флорентин подошел к мячу и пробил в штангу, но первым на отскоке оказался Александр Эктов, он и добил мяч в сетку. Счет стал 1:0 в пользу команды Марцела Лички, но спустя несколько минут Георгий Гонгадзе также с пенальти восстановил паритет - 1:1. «Оренбург» в онлайн-таблице идет на восьмом месте, соперник же делит 13-е место.

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