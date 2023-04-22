Личка: «На тему газона в Воронеже вообще не хочу разговаривать»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Михаил Сиваков отсутствует в заявке. Что случилось?

- Миша Сиваков и Малый еще после работы на неделе чувствовали боль, но у одного была операция на мениске, он мне говорил, что пока не хочет рисковать и выходить на мягкое поле. У Сивакова уже две недели проблемы с приводящей мышцей, боль не уходит. Поэтому мы также решили, что не будем им рисковать. Посмотрим через выходные, как у него будет состояние здоровья, и на следующей недели будем смотреть, что делать.

- Больше всего разговоров, если касаемся газонов, это газон в Оренбурге и газон в Воронеже. Учитывали ли вы состояние газона сегодня при установке на игру?

- Посмотрите, когда бы мы не играли на выезде, всегда будем играть на газоне. Мы меняем покрытие 15 раз в год. Сегодня играем здесь в Воронеже. Когда играешь в начале сезона, когда еще нет вегетации, против «Ахмата» и «Сочи», тоже поле… Например, в Сочи было много песка. Тяжело так сказать. Мы просто играем в футбол, в футбол играем ногами, мяч круглый. Я на эту тему вообще не хочу разговаривать. Умеешь играть в футбол - играешь на любом поле.