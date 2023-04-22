Пятибратов: «Надеюсь, мы извлекли уроки из прошлого матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Очень болезненное поражение от «Оренбурга» в первом круге. Напоминали ли вы о той игре футболистам?

- Да, это было больно. Мы обсуждали с футболистами тот матч.

- Какие выводы сделали из той игры с «Оренбургом»? Исходя из того, что сегодня нужно сыграть по-другому?

- Там соперник доминировал, подавил нас агрессией и желанием победить. Мы очень легко давали ему играть в футбол. Надеюсь, мы извлекли уроки.

- Сегодня в составе вместо Кирилла Суслова появляется Игорь Калинин. С чем это связано?

- Это плановая замена, Игорь был травмирован, а сейчас находится в хороших кондициях. Нам надо немножко добавить в агрессии.