Уткин предлагает «Зениту» вернуть Бабурина

Известный журналист Василий Уткин предложил «Зениту» вернуть в свои ряды голкипера Егора Бабурина.

В настоящий момент Бабурин выступает в аренде за «Торпедо». Права на футболиста принадлежат «Ростову». При этом 29-летний вратарь является воспитанником «Зенита».

«Вот интересно, а чего бы «Зениту» не вернуть Бабурина? Ну, почему?» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Отметим, что Егор Бабурин отбил три удара с пенальти в апрельских матчах «Торпедо» в чемпионате России.

Напомним, что в субботу «Торпедо» проиграло в гостях у «Химок» с результатом 2:4.