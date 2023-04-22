«Спартак» строит планы на летнюю трансферную кампанию, до старта которой остаётся не так много времени. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» поставили перед собой цель найти футболиста на позицию левого защитника вместо Мацея Рубыса.

33-летний Рыбус играет за «Спартак» с лета прошлого года. В 12 матчах за «красно-белых» поляк записал на свой счёт один гол. Действующий контракт Рыбуса с московским клубом рассчитан до средины 2024 года.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 24 апреля – против «Краснодара» на своём поле.