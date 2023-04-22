Барриос: «Отсутствие Лиги чемпионов удручает»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался на тему санкций, с которыми уже больше года сталкивается российский футбол.

Напомним, что клубы Премьер-лиги России в настоящий момент не выступают в еврокубковых турнирах.

«Нет смысла отрицать, что для футболистов, болельщиков, журналистов возможность чувствовать атмосферу Лиги чемпионов - это что-то невероятное. Поэтому её отсутствие, конечно, удручает. Без таких знаковых и значимых турниров, безусловно, грустно. Но я всегда жил и живу сегодняшним моментом», - сказал Барриос, чьи слова приведены на страницах сайта «Матч ТВ».

Барриос дал понять, что на сегодняшний день он не задумывается о возможной смене клубной прописки.

«Зенит» сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Ростов» на девять очков. В субботу команда Сергея Семака проведёт домашний матч против «Динамо». Не пропустите текстовую трансляцию.