Барриос высказался об интересе из Европы

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, ощущает ли он повышение интереса к себе из Европы на фоне ситуации российских клубов.

«Единственное, что сейчас повышается, это моё желание как можно скорее стать чемпионом России, завоевать очередной, исторический титул с «Зенитом». Все остальные мысли на втором плане», - сказал Барриос, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Барриос отметил, что он счастлив в «Зените». Колумбиец не хочет загадывать, сколько именно времени он проведёт в команде.

В субботу вечером «Зенит» проведёт домашний матч Премьер-лиги России против «Динамо». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.