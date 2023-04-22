Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк рассказал, когда Гбамбле сможет дебютировать за «Ахмат»

22 Апреля 2023 • 15:27 Комментировать
Ахмат
...
Сочи
1 2.17 X 3.45 2 3.35
23.04 16:30

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал, когда 20-летний ивуариец сможет дебютировать в составе грозненской команды.

«Нене не тренировался две-три недели, возможно, тренерский штаб ждёт, когда он будет в лучшей форме. Может, в игре против «Сочи» он дебютирует», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Матч «Ахмат» — «Сочи» состоится завтра, 23 апреля. Начало — в 16:30 по московскому времени. Напомним, Гбамбле перешёл в «Ахмат» минувшей зимой из словенского клуба «Целе» на правах свободного агента.

На сегодняшний день «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Ахмат Нене Гбамбле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
86 мин
Химки Химки
Торпедо Москва Торпедо Москва
4
2
2.65 3.45 2.65
Видео
22.04.23 в 16:30
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.50 3.60 2.75
Видео
22.04.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.47 4.90 6.60
Видео
23.04.23 в 12:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.47 3.45 2.90
Видео
23.04.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2.80 3.50 2.50
Видео
23.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
2.40 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
15:38 · Россия. Премьер-лига
В ворота «Торпедо» назначили 5 пенальти за два матча
15:37 · Россия. Премьер-лига
«Химки» упрочили перевес в счёте в матче с «Торпедо», забив три мяча за 8 минут
15:27 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, когда Гбамбле сможет дебютировать за «Ахмат»
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» на протяжении 7 минут было на 15-м месте, но пропустило от «Химок» сразу два мяча
15:23 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Матч «Зенита» с «Динамо» будет равным, но петербуржцы должны победить»
15:19 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» уже ведёт в матче с «Химками» и поднимается с последнего места
15:13 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Зенит» может уже расслабиться и доигрывать в своё удовольствие»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии Изидора
14:39 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Не знаю, почему Абаскаля так критикуют после первых неудач»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Зенит» однозначный фаворит в матче с «Динамо»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Уткин поделился прогнозом на матч «Зенит» - «Динамо»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о российском футболе: «Разогнать напрочь всех и не платить им деньги совсем»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Я вообще не понимаю, зачем Клаудиньо российский паспорт»
13:55 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поздравил Карреру
13:48 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Хочу взять реванш у «Динамо»
Все новости
Рекомендуем