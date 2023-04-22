Селюк рассказал, когда Гбамбле сможет дебютировать за «Ахмат»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал, когда 20-летний ивуариец сможет дебютировать в составе грозненской команды.

«Нене не тренировался две-три недели, возможно, тренерский штаб ждёт, когда он будет в лучшей форме. Может, в игре против «Сочи» он дебютирует», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Матч «Ахмат» — «Сочи» состоится завтра, 23 апреля. Начало — в 16:30 по московскому времени. Напомним, Гбамбле перешёл в «Ахмат» минувшей зимой из словенского клуба «Целе» на правах свободного агента.

На сегодняшний день «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков.