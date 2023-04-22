«Спартак» поздравил Карреру

Сегодня, 22 апреля, день рождения празднует бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера. Итальянскому специалисту исполнилось 59 лет.

Пресс-служба «красно-белых» поздравила специалиста посредством социальных сетей клуба.

«Поздравляем с праздником бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России-2016/17, и желаем всего наилучшего!» - говорится в публикации специалиста.

Напомним, что Каррера работал в московском клубе с 2016 по 2018 год.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем матче москвичи встретятся с «Краснодаром».