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«Спартак» поздравил Карреру

22 Апреля 2023 • 13:55 Комментировать

Сегодня, 22 апреля, день рождения празднует бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера. Итальянскому специалисту исполнилось 59 лет.

Пресс-служба «красно-белых» поздравила специалиста посредством социальных сетей клуба.

«Поздравляем с праздником бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России-2016/17, и желаем всего наилучшего!» - говорится в публикации специалиста.

Напомним, что Каррера работал в московском клубе с 2016 по 2018 год.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем матче москвичи встретятся с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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