Барриос: «Хочу взять реванш у «Динамо»

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос пообщался с журналистами в преддверии поединка с московским «Динамо» в 24-м туре Российской премьер-лиги.

«У меня есть желание взять реванш. «Динамо» - хорошая команда, но нам очень важно одержать победу, чтобы приблизиться к нашей цели. Игра будет очень интересной», - передает слова колумбийского полузащитника «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» вылетел из Кубка России, потерпев поражение от «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).

Сегодняшний матч РПЛ пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.