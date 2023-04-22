Бубнов сделал прогноз на дерби ЦСКА - «Динамо»

В одном из центральных матчей 24-го тура Российской премьер-лиги встретятся московские ЦСКА и «Динамо». Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. ЦСКА борется за тройку, а то и за серебро. Федотов наверняка не против повторить прошлогоднее достижение. Для «Локо» же сезон, по сути, закончен: все задачи провалены», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

Столичное дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 23 апреля. Начало матча запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.