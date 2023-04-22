Петржела: «Зенит» легко обыграет «Динамо»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался относительно предстоящего поединка между командой Сергея Семака и московским «Динамо».

«Зенит» легко обыграет «Динамо». У него просто нет конкурентов в России. Но даже игра «сине-бело-голубых» будет постепенно ухудшаться в сегодняшней международной обстановке», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 22 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этой игрой «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, а «Динамо» располагается на пятой позиции.