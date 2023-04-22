Данни назвал фаворита матча «Зенит» - «Динамо»

Бывший футболист сборной Португалии и петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался о предстоящем поединке «сине-бело-голубых» против московского «Динамо».

«Это будет хорошая игра двух сильных команд. «Зенит» - фаворит, потому что у него есть игроки с опытом, а «Динамо» - очень молодая команда на стадии роста. Но это будет хороший матч», - передает слова Данни издание «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенита» против «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После 23 туров питерцы лидируют в турнирной таблице, а москвичи идут на пятой строчке.