Колосков отреагировал на заявление Клаудиньо о сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо отказался играть за сборную России и будет ждать вызова в национальную команду Бразилии.

«Нечего удивляться заявлению Клаудиньо. Он получил паспорт России, чтобы меньше платить налоги, а не чтобы играть за сборную. Не хочет выступать за нашу команду - не надо», - передает слова Колоскова издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний полузащитник принял участие в 19 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и шесть результативных передач.