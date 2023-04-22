Борис Игнатьев: «Мы на свою голову дали Клаудиньо паспорт, а он такое заявляет»

Известный российский специалист Борис Игнатьев отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Южноамериканец заявил, что предпочтет выступления за сборную Бразилии игре в составе национальной команды России.

«Клаудиньо 100% уедет. Ему нужно сейчас зарабатывать деньги, он этим сейчас и занимается любыми способами. Мы на свою голову дали Клаудиньо паспорт, а он такое заявляет», - цитирует Игнатьева издание Sport24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо провел 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.