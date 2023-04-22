Игонин предсказал, как завершится матч «Зенит» - «Динамо»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался относительно предстоящего поединка между «сине-бело-голубыми» и московским «Динамо» в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Наверное, будет ничья. С одной стороны, «Зенит» предпочтительнее, но у «Динамо» будет достаточно мотивации. Многие команды хорошо изучили сильные и слабые стороны петербуржцев», - передает слова Игонина издание «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В преддверии этого поединка хозяева занимают первое место в турнирной таблице, а гости идут н пятом месте.