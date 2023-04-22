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Губерниев: «Клаудиньо выбрал Бразилию, потому что Россия для него - дойная корова»

22 Апреля 2023 • 12:19 Комментировать

Популярный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо. В беседе с журналистами хавбек заявил, что не станет выступать за сборную России, поскольку ждет предложения из национальной команды Бразилии.

«Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, а не России? А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия - дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие», - приводит слова Губерниева издание Sport24.

Напомним, что недавно Клаудиньо получил российский паспорт.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги бразилец провел 19 матчей, отметившись тремя забитым мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев Клаудиньо
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