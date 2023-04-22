Клаудиньо рассказал, в чём прибавил «Зенит» за последний сезон

Хавбек петербургского «Зенита» Клаудиньо поведал о том, в чем прибавили «сине-бело-голубые» в нынешнем сезоне.

«Мы здорово прибавили в этом сезоне благодаря новым игрокам, выросло взаимопонимание, добавились уверенность и надежность в обороне. Мы подтверждаем статус сильнейшей команды России», - передает слова бразильского полузащитника «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо принял участие в 19 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и шесть результативных передач.

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. В ближайшем матче питерцы сыграют против столичного «Динамо».