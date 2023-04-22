Гафин рассказал о будущем Бувача в «Динамо»

Дмитрий Гафин, который входит в совет директоров московского «Динамо», поделился мнением о работе спортивного директора команды Желько Бувача.

«Не планирует ли Бувач покидать клуб? Мы с ним общались, он настроен отработать свой контракт. Желько полностью адаптировался - ему комфортно в Москве», - приводятся слова Гафина на страницах издания «Чемпионат».

После 23 туров чемпионата России «Динамо» набрало 39 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Славиши Йокановича на выезде сыграют против петербургского «Зенита». Встреча состоится сегодня, 22 апреля, начало – 19:00 по московскому времени.