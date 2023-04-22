Пономарёв: «Фернандес не нужен ЦСКА, его хотят вернуть только кухарки»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался насчет возможного возвращения защитника Марио Фернандеса в стан «армейского» клуба.

«Всегда говорил, что Марио не защитник. Он не умеет играть в обороне. Он в ЦСКА абсолютно не нужен. Его хотят вернуть только кухарки. Это не болельщики, не специалисты, а кухарки», - передает слова Пономарёва издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Фернандес расторг трудовое соглашение с бразильским «Интернасьоналем». В текущем сезоне Марио принял участие в пяти поединках.

После 23 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 44 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице.