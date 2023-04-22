Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о «Зените»

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о словах нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы, назвавшего петербургский клуб «Зенитом» Рио-де-Жанейро.

«Как и любой человек, Артём Дзюба имеет право на своё мнение. Я не считаю, что мне нужно как-то комментировать его слова», - передает слова бразильского футболиста издание «РИА Новости Спорт».

После 23 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 55 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на девять очков. Ближайший матч питерцы проведут на своем поле против столичного «Динамо».