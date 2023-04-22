Газизов ответил на вопрос об уходе из «Уфы»

В СМИ появилась новость о возможном уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора «Уфы» по завершении нынешнего сезона. Функционер уже дал комментарий по этому поводу.

«Я наемный рабочий. Все может произойти, тут решаю не я. Есть ли желание продолжить работу с клубом? О чем тут говорить. «Уфа» - мой родной клуб», - передает слова Шамиля «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне «Уфа» выступает в Первой лиге. После 27 туров команда располагается на 16-м месте, имея в своем активе 25 баллов. В следующем поединке уфимский коллектив на выезде сыграет против калининградской «Балтики».