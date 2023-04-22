Клаудиньо ответил, готов ли отработать контракт с «Зенитом»

Бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо заявил о том, что готов полностью отработать трудовое соглашение с российским клубом. Полузащитник готов и дальше помогать команде в борьбе за титулы.

«Я живу сегодняшним днем, мой контракт с клубом рассчитан до 2027 года, и я собираюсь отработать его до конца, помогая команде побеждать и брать все новые трофеи», - приводит слова футболиста издание «РИА Новости Спорт».

Клаудиньо защищает цвета петербургского «Зенита» с 2021 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги хавбек поучаствовал в 19 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и шесть голевых передач.