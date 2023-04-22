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«Факел» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

22 Апреля 2023 • 16:00 Комментировать (1)
Факел
1:1
Оренбург
1-й тайм

В 24-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Оренбург».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Факел1:1Оренбург
 24'Эктов Александр (0:1)
(1:1) Гонгадзе Георгий32' 
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийБожин СергейКалинин ИгорьБрахими МохамедЯкимов Вячеслав  18'Акбашев РоманКвеквескири Ираклий  23'Альшин ИльнурГонгадзе ГеоргийАппаев Хызыр  3'
Запасные: Мендель АндрейЧеров ВасилийСуслов КириллСмирнов МихаилГородовой АлексейМаксимов МаксимБрызгалов СергейМагаль РусланИвахнов МатвейМастерной ВладиславРабеи Реда
Сысуев НиколайСтаматов МатеоПерес Матиас  32'Гойкович РенатоЭктов АлександрФлорентин Сесар ГабриэльАюпов ТимурКапленко Кирилл  13'Вера Лукас ГабриэльВоробьёв Дмитрий ДмитриевичМансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Хотулёв ДанилаКовалёв ЮрийГошев ЕвгенийТитков НиколайКеняйкин АлексейОбухов ВладимирМарин ДжиммиПолуяхтов ВладимирАкоста ДиегоОганесян СтепанПеченин КириллКапустянский Данил
22 апреля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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ФАКЕЛ ОРЕНБУРГ
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Апреля 2023 в 16:18
ай упыред факеры.. даешь пяць-пяць.. )))
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