«Факел» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 24-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Оренбург
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Протокол игры
|24'Эктов Александр (0:1)
|(1:1) Гонгадзе Георгий32'
Свинов Илья•Морозов Евгений•Божин Сергей•Калинин Игорь•Брахими Мохамед•Якимов Вячеслав• 18'Акбашев Роман•Квеквескири Ираклий• 23'Альшин Ильнур•Гонгадзе Георгий•Аппаев Хызыр 3'
Сысуев Николай•Стаматов Матео•Перес Матиас• 32'Гойкович Ренато•Эктов Александр•Флорентин Сесар Габриэль•Аюпов Тимур•Капленко Кирилл• 13'Вера Лукас Габриэль•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Мансилья Брайан Эсекиэль
22 апреля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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